15.07.2024 09:30 Uhr John Neumeier höllt op

Na 51 Johr hett he güstern Tschüß seggt – John Neumeier is nu de FRÖHER Chef vun’t Hamborg Ballett. De traditionelle Nijinsky Gala weer de letze Akt vun düsse Karrieer. Neumeiers Ballette, de warrt aver ok in de ne‘e Speeltiet wieder wiest. Bavento blifft he Intendant vun’t Bunnsjugendballett. Sien Nafolger Demis Volpi fangt an’n 1. August an mit siene Arbeid.

