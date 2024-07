Stand: 15.07.2024 09:30 Uhr Tennis

De Tennisprofi Carlos Alcaraz hett dat Finaal vun Wimbledon wunnen. In dree Sätz hett he den Serben Novak Djokovic slagen. De Hamborger Alexander Zverev, de weer al in’t Achtelfinaal rutflogen. Ok wenn he en Schaden an’t Knee hett, maakt he liekers opstunns an’n Hamborger Rothenboom mit. Dat traditschonelle Tennisturnier löppt to’t 118. Mal.

