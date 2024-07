Stand: 13.07.2024 09:30 Uhr Tschentscher kandideert noch mal

Peter Tschentscher will wiedermaken un nochmal Hamborgs Eerste Börgermeister warrn. Dat hett he in’t Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journaal künnig maakt. Tschentscher will wedder as Spitzenkandidaat för de SPD in’t Rennen gahn bi de tokamen Börgerschopswahl. An levsten wöör he ok mit de Grönen wiederregeren.

