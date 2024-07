Stand: 13.07.2024 09:30 Uhr Triathlon

In Hamborg gifft dat vundaag un morgen den weltgröttsten Triathlon. De besten Triathleten vun de Welt un vele Hobbysportlers sünd dorbi. Se warrt schwimmen, radföhren un lopen. För vele Sportlerslüüd is dat de letzte Härtetest, bevör dat mit de Olymp’schen Sommerspelen in Paris losgeiht.

In de Binnenstadt sünd vele Straten un Brüchen to ünnerschedliche Tieten sparrt.

