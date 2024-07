Stand: 13.07.2024 09:30 Uhr Perzess gegen Baldwin

Den Perzess gegen Alec Baldwin vun wegen fohrlässiger Tötung vun en Kamerafru, den hebbt se instellt. De Afkaten vun den Schauspeler harrn en Andraag dorför stellt un de Richtersch hett jo dorto seggt. In den Perzess, dör güng dat üm de Fraag, wat Baldwin bi’t Scheten, wo de Fruu üm ehr Leven kamen is, lichtfardig hannelt harr un dorüm in’t Kaschott mutt. He harr bi Proven en Revolver trocken – man an’e Stee vun en Platzpatroon is richtige Munitschoon losgahn.

