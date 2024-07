Stand: 13.07.2024 09:30 Uhr Larmschuuldeckel op de A7

De ne’e Park op den A7 Larmschuul-Deckel in Stellingen warrt hüüt Vörmiddag apen maakt. Op den Deckel, dor hebbt se Bööm inplant, Wischen anleggt, Sünnliggen un Bänke opstellt. För Kinner gifft dat wat to’n Klattern un Speelplätz. De Park is knapp en Kilometer lang un verbinnt nu den Stadtdeel Stellingen wedder. He weer jo deelt.

