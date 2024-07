Stand: 12.07.2024 09:30 Uhr Dat Ut för Böverbillwarder?

En ne’en Hamborger Stadtdeel mit 15.000 Minschen – Böverbillwarder plaant se siet Johr un Dag. Man dat dat düssen Stadtdeel würklich geven warrt, dat warrt jümmers unwohrschienlicher. De CDU is ja nu de starkste Kraft in den Bezirk Bardörp un de will allens dorför doon, Böverbillwarder aftowennen. Bardörp warrt nich mehr vun en Koalitschoon regeert. Opstünns is dat so, dat sik de Parteien je na Thema to verscheden Mehrheiten tosamensluten doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch