Stand: 12.07.2024 09:30 Uhr Verdreeglich Tosamenleven in Hamborg

Ok wenn dat in de Ukrain Krieg geven deit, kaamt de Minschen mit russische un ukrainsche Wuddeln in Hamborg meisttiets goot mitenanner ut. Dat hett Binnensenater Andy Grote güstern bi den Binnenutschuss vun de Börgerschop vertellt. De Stadt hett siet Kriegsanfang mehr as 30.000 Minschen ut de Ukrain opnahmen. Un denn wahnt hier goot 11.000 Minschen mit en russischen Pass.

