US-Raketen in Düütschland

Bunnskanzler Olaf Scholz snackt vun en Entscheden, de den Freden sekert. Menen deit he de Statschoneren vun US-Langstreckenraketen in Düütschland. Düsse Plaans sünd güstern bi dat NATO-Drapen künnigt maakt worrn. Ok de Minister för’t Verdeffenderen Boris Pistorius stellt sik achter de US-Plaans. Vun Moskau weer man to hören, dat wörr in de Richt vun’n Kolen Krieg gahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch