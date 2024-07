Stand: 12.07.2024 09:30 Uhr Ne’en Speler för’n HSV

Dat seeg ja al dorna ut, nu is de Deal perfekt: Davie Selke wesselt hen na den HSV. De Verdrag vun den Middelstörmer bi’n 1. FC Köln weer utlopen – un de HSV mutt em nich freeköpen. Selke hett veel Erfohren in de Bunnsliga un hett al mit Trainer Steffen Baumgart un ok mit Vörstand Stefan Kuntz tohooparbeidt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch