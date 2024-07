Stand: 11.07.2024 09:30 Uhr Langstreckenwapen af 2026 in Düütschland

Dat geev dat siet de 90er Johren nich mehr: De USA wüllt Langstreckenwapen in Düütschland statschoneren. Passeren schall dat af 2026 un dat Maal is de Afschrecken gegen Russland. Dat is bi dat Top-Drapen vun’e NATO in Washington bi rutsuert. Bavento hebbt se bi dat Drapen ok beslaten, dat se de Ukrain ok wiederhen mit Militärhölp ünner de Arms griepen wüllt. Wat den Ümfang in düsse Saak angahn deit, snackt se dor vun minnstens veertig Milliarden Euro dat Johr.

