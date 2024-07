Stand: 11.07.2024 09:30 Uhr Geld för Mahnmaal

De Ruien vun’e St. Nikolai Kark in’e Binnenstadt warrt nee un frisch maakt. De Bund stellt hierför twee Millionen Euro praat. De Ingangseck schall grötter maakt warrn. Bavento is ok en Utstellen buten an’e Luft plaant. Dör dat Mahnmaal schüllt sik de Lüüd wat besinnen op den Bombenangreep in’n Tweten Weltkrieg. In dat Gewölv is en Museum binnen. Un en Fohrstohl ut Glas, de bringt een sössunsöventig Meter na baven na en Utkiekplattform hen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch