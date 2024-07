Stand: 10.07.2024 09:30 Uhr Mehr Gewalt gegen Polizisten

Dat Polizisten immer mehr mit Gewalt to doon hebbt, dorto gifft dat nu ne’e Tahlen: In Hamborg sünd se in’t verleden Johr 3.400 Maal angrepen worrn. Dat weren 800 Fäll mehr as in’t Johr vöraff. Düsse Tahlen hett de Senaat künnigt maakt, nadem dat en Anfraag vun de AfD geven harr. De Polizei sülvst seggt, dat de Halv vun de Fäll in Hamborg Midd passeert sünd. Rund üm den Hauptbahnhoff, dor kontrolleert se jo mehr.

