Stand: 10.07.2024 09:30 Uhr MSC-Deal

En groten Deel vun de Havenmitarbeiders, de is nich blots FÖR mehr Geld, en groten Deel, de is ok GEGEN den MSC-Deal. Dat de Rederee MSC ut de Schwiez bi’n Havenkunzern HHLA instiegen will, dat is an’n Middag wedder mal Thema in de Börgerschop. De Senaat, de will de Saak dörch dat Parlament bringen. Man de Oppositschoon, de warrt wohl dörchsetten, dat eerst in knapp twee Maanden doröver afstimmt warrt.

