Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr De Wahl is anners as dacht utgahn

In Frankriek hett dat Linksbündnis Nouveau Front Populaire bi de Parlamentswahl, de se vörtrocken harrn, de mehrsten Stimmen kregen. Wenn een sik dat nu eerstmal ankieken deit, wat dor nu för’t Eerste bi rutsuert is, dor kummt dat Bündnis op knapp 190 Stöhl in dat Parlament. Op Platz twee liggt de Tahlen na to uurdelen dat Regerenslager vun Präsident Emmanuel Macron. Un dorachter kummt denn dat rechte Rassemblement National. De afsluut mehrsten Stimmen warrt woll keen vun jüm tohoopkriegen. Premierminister Gabriel Attal hett al künnig maakt, dat he sien Hoot nehmen warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch