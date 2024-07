Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr Plaan för mehr Windenergie

De Lüüd schüllt bi den Utbo vun Windenergie bi mitmaken: Dat wüllt de Frakschonen vun de root-gröne Hamborger Regeren mit en Gesett henkriegen. Nipp un nau süht de Plaan vör: Wokeen in uns Stadt Geld in Windrööd steken deit, de schall dorvun ok wat hebben un dat över Rendite. To glieken Tiet schall dat de Akzeptanz vun’e Anlagen grötter maken. Hamborg will bet 2028 null Komma fief Perzent vun dat Rebeet vun dat Land för Windenergie utwiest hebben. Dat is fief Johr ehrder as de Bund dat verlangen deit. Övermorgen (an’n Middeweken) kummt düsse Andrag denn in’e Börgerschop op’n Disch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch