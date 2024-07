Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr Gröne Waterstoff kummt later as dacht

De grote Anlaag för grönen Waterstoff in Moorborg geiht noch later in Bedriev as een dat betto dacht hett. Opletzt weer de Plaan, dat dat dor mit den Elektrolyseur 2026 mit losgahn schull. Nu geiht de Senaat aver eerst vun 2027 ut. Dat is ut de Anter op en Anfraag vun’e CDU ruttolesen. Wo dat nu nipp un nau an liggen deit, dat weet een nich, man dor sünd ok noch nich all Andrääg bi de Behöörden stellt worrn. De CDU verlangt nu vun’n Senaat, dat se dor Licht in’e Saak bringen doot, dormit de Industrie seker planen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch