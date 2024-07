Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr Woans geiht dat mit dat 49-Euro-Ticket wieder?

Vun’e Energie- hen na de Verkehrswenn, dor schall ok dat 49-Euro-Ticket to bidregen, dat so denn mehr Lüüd op Bus un Bahn ümstiegen doot. Man woans geiht dat dormit wieder? Un kunn de Fohrkort dürer warrn? Dor snackt vundaag de Verkehrsministers över. Bund un Länner geevt opstunns Geld dorto, dormit dat nich ganz so dull warrt, wat bi de Verkehrsünnernehmen weniger an Geld in’e Kass rinkamen deit. Man de Bund hett en Deel vun dat Geld, wat he toseggt harr, noch nich freegeven.

