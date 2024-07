Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr Informatik warrt Plicht in’n Stünnenplaan

Dat sünd blots noch goot annerthalf Weken un denn gaht in Hamborg de Sommerferien los. Un dorna steiht denn bi de Schölers an acht Scholen in uns Stadt op jeden Fall dat Fach Informatik in’n Stünnenplaan mit binnen, denn dat warrt Plicht. Mit den Test hierför leggt blangen anner Scholen de Stadtdeelschool Kirchwarder un de Gymnasien Altna un Lerchenfeld mit los. Veer Stünnen Informatik in‘e Week sünd plaant. Dorför mutt denn bi anner Schoolfachen wat wegstreken warrn. De Pilotscholen schüllt dat eerstmal kennenlehren un allens tohoopsammeln, wat se dor mit beleven doot, bevör Informatik denn in een Johr an all Scholen Plicht warrt.

