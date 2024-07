Stand: 08.07.2024 09:30 Uhr Derby dat twete Mal in’e Reeg wunnen

Dat is een vun de gröttsten Galopprennen, de dat op’e Welt geven deit: In Hamborg hebbt güstern dusende Lüüd dat Düütsche Derby an’e Hoorner Rennbahn mitverfolgt. Un wunnen hett dat de Hengst Palladium, reden vun den Jockey Thore Hammer-Hansen. De Gemeenschop, de dat Peerd tohören deit, de hett dat Derby dormit nu al dat twete Mal in’e Reeg wunnen. Egens is bi de Lüüd de Favorit för dat Rennen de Hengst Narrativo ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch