Ut för Düütschet Football-Team

Stand: 06.07.2024 09:30 Uhr

Dat weer för de Footballfans in Düütschland en Slag in’t Kontor. För dat DFB-Team is de Europamesterschop in ’t egen Land toenn gahn. De Mannschop harr güstern Avend in’t Viddelfinaal gegen Spanien mit en 1:2 na Verlängern dat Nasehn. In’t Halvfinaal speelt Spanien gegen Frankriek, De Franzosen hebbt jemehr Viddelfinaal in ’t utverköfft Volksparkstadion gegen Portugal mit 5:3 in ’t Ölvenmeterscheten wunnen.

