Stand: 06.07.2024 09:30 Uhr Ünnersöken to’n Cum Ex Schandaal

Nadem se de Warborg Bank bi'n Wickel harrn, geiht dat nu bi'n Ünnersökensutschuss vun de Börgerschop dorüm, wat för 'n Rull de HSH Noordbank bi 'n Cum Ex Schandaal speelt hett. De Bank harr to 'n Anfang vun de 2000er Johrn mehr as 100 Millionen Euro dörch verbaden Cum-Ex-Geschäften innahmen. Johrn later hebbt se dat Geld mit Tinsen torüchbetahlt. Nu wüllt se kloor kriegen, wat dor ok allens mit rechte Dingen aflopen is. De Oppositschoon meent, Finanzamt un Justiz hebbt dor nich richtig oppasst.

