Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr Hamborg hett en ne’en Renner

Un dat is dat Dack vun den Weltkriegsbunker bi dat Hilligengeistfeld, denn dat is nu gröön. Hen kummt en dor af vundaag över den Bargpadd. Dat kunn aver angahn, dat een dor eerst villicht ok noch’n beten wat töven mutt, wenn dat dor to vull warrn deit. Bummelig 23.000 Bööm un Strüker sünd dor op dat Dack vun den Bunker plant worrn. Nee binnen in den Bunker gifft dat dor ok en Hotel mit en Bar un veel Livemusik. Un bavento gifft dat dor binnen in ok en Sporthall för bet to 2.200 Besökers.

