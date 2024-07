Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr De Huushoolt för tokamen Johr steiht nu fast

Laang hebbt se dor deswegen wat tohoopseten hatt: Man nu hebbt sik de Böversten vun’e Ampel-Regeren op den Huushoolt op enigt, de för dat tokamen Johr gellen deit. Bunnskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner un Weertschopsminister Robert Habeck, de Dree harrn dor vun güstern Namiddag af an bet deep na de Nacht rin över de ganze Saak mit’nanner verhannelt hatt. Hüüt Morgen denn will jeder vun jüm sien Frakschoon drapen un dor denn dat vörstellen, wat bi jümehrn Snack bi rutsuert is. Ne ganze Tiet lang is dor över streden worrn, wat för en Ministerium woveel Geld kriegen deit.

