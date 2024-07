Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr Regerenswessel in Grootbritannien

De soziaaldemokratische Labourpartei hett bi de Parlamentswahl nu de afsluut mehrsten Stimmen kregen. De ne’e Premiermister vun’e Briten warrt Keir Starmer. He warrt dagsöver woll noch vun König Charles den Opdrag kriegen, en Regeren to billen. Rishi Sunak vun de konservativen Tories, de betto noch Premierminister is, de hett al togeven, dat he verloren hett.

