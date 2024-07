Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr Twee Pleegheimen mööt dichtmaken

Överall fehlt totiets Fachlüüd un dat ok in’e Pleeg. Anfang tokamen Johr mööt twee Pleegheimen vun’e Diakonie in Hamborg jümehr Dören dicht maken. Dat liggt an dat Personaal, dat fehlen deit. Geiht üm dat Heinrich-Sengelmann-Huus in St. Georg un üm dat Seniorenhuus Matthäus in Winterhuud. Un so fallt dormit denn üm un bi tweehunnert Pleegheim-Plätz weg. Al nu fehlt in Hamborg, so as de Diakonie dat seggen deit, 1.300 Plätz in Pleegheimen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch