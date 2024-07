Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr Viddelfinaal-Spelen staht an

Vundaag nu gaht se los: De Spelen bi de Football-EM in dat Viddelfinaal. Toeerst mutt de düütsche Mannschop gegen Spanien ran. Un denn achteran speelt Portugal un Frankriek hier bi uns in Hamborg in dat Volksparkstadion gegen’nanner. Na dat Speel wüllt de beiden Teams buten de Reeg, avends na Klock ölven vun’n Flooghaven af in Fuhlsbüdddel trüchflegen. Egens is dat hier ja verbaden, man dor warrt se denn en Utnahm bi maken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch