Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr Straten an’n Elvtunnel warrt vull

Autofohrers mööt sik dor op hebben, dat dat ok vundaag wedder vull warrn deit an’n Elvtunnel. Na den Lkw-Brand güstern is ümmer noch een vun de veer Röhren dicht. Dor warrt denn an’n Vörmiddag de Asphalt vun de Straat nee maakt. Woso de Lastwagen güstern anfungen hett to brennen, dat warrt noch ünnersöcht. De Polizei geiht dor aver vun ut, dat dor bi de Technik wat bi twei ween is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch