Stand: 04.07.2024 09:30 Uhr Plaans för schönere Sozjalwahnungen

Woans köönt Sozjalwahnungen in Hamborg billiger boot, man liekers schöner warrn? 48 internatschonale Architekten-Büros hebbt Plaans för Grundtekens op den Grasbrook vörleggt. Dor schüllt an dree Steden vun den ne’en Stadtdeel Sozjalwahnungen henkamen. Wokeen sik för de Plaans intresseert, de kann jüm in’t Kreativ-Koophuus „Jupiter“ in de Mönckebargstraat ankieken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch