Stand: 04.07.2024 09:30 Uhr Wehrplicht för Froens?

Wenn de Wehrplicht wedder inföhrt warrt, schull se denn ok för Froenslüüd gellen? Dorför is tominnst de Bunnswehr-Generalinspekter Carsten Breuer. To dat Redakschoonsnettwark Düütschland see he, dor müss mehr över snackt warrn. Dat Ministerium för Verdefenderen will 18-jöhrige Mannslüdd verplichten, en Fraagbagen to den Wehrdeenst uttofüllen. Schullen ok Froens verplicht warrn, denn müss dat Grundgesett ännert warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch