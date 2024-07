Stand: 04.07.2024 09:30 Uhr Een Minuut lang Swiegstill

Na den sworen Unfall an’n Jungfernstieg wüllt Anstellten vun de Hoochbahn mit een Minuut Swiegstill an jümehren Kollegen denken, de dootbleven is. Klock 11 schüllt all Bussen un U-Bahnen stahnblieven, de denn jüst an en Hooltsteed sünd. An’n Dingsdag weer en 18-Jöhrige mit en Auto över en Footweg an’n Jungfernstieg karjoolt un harr en Laster för en Spoorkassenfiliaal rammt. De is denn gegen den 39 Johr olen U-Bahnfohrer knallt, de dorna dootbleven is.

