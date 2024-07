Stand: 03.07.2024 09:30 Uhr Haven: Woans steiht dat hier üm Landstroom?

Ümmer mehr Krüüzfohrtscheep in Hamborg, de köönt dat un de bruukt ok al Landstroom. In’n Mai- un in’n Junimaand sünd dat in’n Snitt al üm un bi achtig Perzent vun all de Dampers ween. Dat heet: Veer vun fief Scheep hebbt denn, wenn se in’n Haven liggen doot, dor al jümehr egen Dieselgeneratoren bi afstellt. Dat sä Jens Meier, de böverste Keerl vun’e Havenverwalten HPA to NDR 90,3. De grote Vördeel vun düsse ganz Saak för all de Lüüd in Hamborg is, dat so denn weniger Larm un ok weniger Dreck bi uns in’e Stadt in’e Luft binnen is.

