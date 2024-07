Stand: 03.07.2024 09:30 Uhr Unfall in’e Binnenstadt: Woans kunn dat passeren?

Woans geiht dat wieder na den gresigen Unfall middenbinnen in’e Hamborger Binnenstadt? De Polizei will nu ok mit Stütt vun en 3D-Scanner rutfinnen, woans de ganze Saak passeren kunn. En 600 PS starket Auto weer güstern över en Footweg henwegscheest un kööm denn eerst an’n Ingang vun’e HASPA an’n Jungfernstieg to’t Stahn. En 39 Johr ole Passant is dor so böös wat bi to Schaden kamen, dat he nootopereert warrn müss. Liekers aver is he achteran denn noch dootbleven. Bavento sünd bi den Unfall en 23 Johr ole Keerl swoor un dree anner licht wat bi bi to Schaden kamen. Un dor höör denn ok de 18 Johr ole Autofohrer un den sien Bifohrer mit to.

