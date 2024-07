Stand: 03.07.2024 09:30 Uhr Hamborg maakt sik schick för öllere Lüüd

De Stadt Hamborg will ok för öllere Lüüd wat ween. Hierför hett de Senaat nu en groten Plaan för utarbeidt, tohoop mit de Bezirken. Veel wat, dat schall utboot warrn, wo denn ok Ecken mit tohören doot, wo een sik hinsetten kaan, Kloos för jedermann un Footweeg, wo een denn nich glieks över wat fallen deit. Un ok denn, wenn se ne’e Wahnungen planen doot, schall denn ok al glieks an dat Öllerwarrn mit an dacht warrn. Denn: In Hamborg warrt in bummelig teihn Johr mehr as twintig Perzent vun all de Lüüd öller ween as fiefunsösstig Johr.

