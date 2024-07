Stand: 03.07.2024 09:30 Uhr Woans süht dat mit de Gröönflachen bi uns in’e Stadt ut?

Vör mehr as fief Johr hebbt se op’n Weg bröcht hatt, dat dat Gröön in Hamborg blieven un bavento denn ok mehr warrn mutt. Vöraf harr dat domals en Volksinitiatiev vun’n Naturschuulbund NABU geven. Un dor hebbt se denn bi seggt hatt, dat op teihn Perzent vun all de Lännereen op oppasst warrn schull un dat op de Oort un Wies, dat se ut jüm Naturschuulrebeten maken doot. Un so as de Ümweltbehöörd dat nu seggen deit, hebbt se dat bet op wenige Perzentpunkten ok bi vele al meist bi henkregen. De neegsten Lännereen, de an’e Reeg sünd un de denn as Naturschuulrebeet gellen doot, dat sünd de Kirchwarder Wischen un de Bobarger Nedderung.

