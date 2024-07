Stand: 03.07.2024 09:30 Uhr Füer in Waltershoff

In Waltershoff brennt dat siet den fröhen Morgen al in en Produkschoonshall. Denn dor sünd achtig Tünnen an fleten Stahl utlopen. Woso, dat is noch nich bekannt. De Stahl hett sik, so as de Füerwehr dat seggt, op en Flach in’e Grött vun tweehunnert Quadraatmeter utbreedt. Bi de ganze Saak bi to Schaden kamen is aver nüms. Stahl köhlt blots langsam af, deswegen kunnen se dat Füer ok noch nich ganz un gor wat utkriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch