Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr Mehr Geld för Verkehrsnetze

De A-20 steiht bi Hamborgs Versplaans nich mehr an de eerste Stee. Lange Tiet hebbt se meent, dat weer de Slöttel, üm den Elvtunnel to entlasten. Ümwelt- un Verkehrsverbänn wüllt nu, dat dat Projekt streken warrt. Un Hamborgs Verkehrssenater Anjes Tjarks will ok eerst de A7 saneren un den Autobahndeckel fardig boen. He verlangt, dat de Bund mehr Geld in Düütschlands Verkehrsnetze steken schall.

