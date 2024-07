Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr Investischoon in Quanten-Technologie

In Hamborg schall mit en ne‘et Forschungsprojekt Wetenschop un Wirtschop mehr tosamen bröcht warrn. De Universität Hamborg un de TU, de arbeid tohoop an en Soft- un Hardware för de tokamen Generatschoon vun Quantencomputern. De EU gifft dat Projekt Stütt – in de tokamen Johren mit söven Millionen Euro. Hamborg investeert 10 Millionen Euro bavento in de Quanten-Technologie.

