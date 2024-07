Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr Football

Bi de Football-Europameisterschop sünd nu ok Portugal un Frankriek in’t Veertelfinaal kamen. De Franzosen hebbt gegen Belgien mit 1 to 0 wunnen. Un de Portugiesen hebbt sik gegen Slowenien in’t Ölvenmeterscheten mit 3 to 0 dörchsett. In’t Veertelfinaal an’n Freedagavend draapt denn Portugal un Frankriek openanner in’t Volksparkstadion. Vörher speelt in’t eeste Veertelfinaal Düütschland gegen Spanien.

