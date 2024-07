Stand: 01.07.2024 09:30 Uhr Brüssel kiekt op MSC Deal

Nu kiekt sik de EU-Kommission dat nipp un nau an: De Senaat will jo Dele vun den Hamborger Havenbedriever HHLA an de Schwiezer Rederee MSC verköpen. Dorgegen gifft dat jo Besworen un Brüssel schall nu dornah kieken, wat MSC to wenig an Hamborg betahlt. Dat wöör denn en Oort vun staatliche Finanzhölp ween. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, hett de Behöörd för Wettbewarf in Brüssel Ünnerlagen bestellt.

