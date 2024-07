Stand: 01.07.2024 09:30 Uhr Handys an Scholen

De Hamborger Scholen, de köönt betnu Handy-Regeln sülvst fastleggen. De Hamborger CDU-Frakschoon, de is dat nich noog. Se hett en Andraag för de Börgerschop trech maakt. Se meent, dat schull en klore Vörgaav vun de Schoolbehöörd för all Scholen geven, dormit dat keen rechtliche Unsekerheiten geven deit. Schoolsenatersch Ksenja Bekeris vun de SPD, de harr al Anfang März kloor maakt: Dat is beter, wenn de Scholen dat wieder sülvst regeln doot.

