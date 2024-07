Stand: 01.07.2024 09:30 Uhr Ne’e Floogverbinnen na Katar

De Hamborger Flooghaven, de bekümmt en wichtige internaschonale Verbinnen. Vun hüüt af an, dor flüggt Qatar Airways jeden Dag vun Fühlsbüddel na Doha un torüch. De Hauptstadt vun Katar, de is en internaschonalet Dreihkrüüz mit Anschlussflöög in de ganze Welt. Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher, de warrt hüüt Middag dorbi ween, wenn de eerste Floog ut Doha in Fühlsbüddel lannen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch