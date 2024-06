Stand: 29.06.2024 09:30 Uhr Hamborg deit wat för sien Watersystemen

1,4 Miliarden Euro - so veel Geld stellt Hamborg in de tokamen Johrn praat, dat se de Watersystemen för de Tokunft seker maken köönt. Dor warrt also veel ünner de Eer arbeit. De Histor'schen Afwateranlagen mööt saneert warrn. Dat Pumpwark an de Havenstraat to't Bispeel. Hamborg stellt sik op jümmer mehr Regen in, so as wi dat ehrgüstern al beleevt hebbt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch