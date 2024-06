Stand: 29.06.2024 09:30 Uhr Biden na Fernseh-Duell

Ik weet, woans een düssen Job maakt - dat seggt US-Präsident Joe Biden. Dormit antert he op dat Kritteln na sien Optritt bi en Fernseh-Duell gegen sien Rutforderer Donald Trump. Biden sä bi sien Wohlkamp-Optritt in North Carolina, he wöör villicht nich mehr so goot diskereren as fröher, man he wöör jümmer noch weten, woans een de Wohrheit seggen deit. Biden harr sik bi dat Fernseh-Duell jümmer wedder versnackt un enkelte Sätz nich toenn bröcht.

