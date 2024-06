Stand: 29.06.2024 09:30 Uhr Masse Veranstaltens in Hamborg

In Hamborg warrt dat an't Wekenenn richtig vull. Dat gifft masse grote Veranstaltens. Eenmal sünd güstern de Harley Days losgahn. Poor dusend Bikers fohrt dörch de Stadt. Dat Schöönst för jem is morgen jemehr Paraad. Un denn reekt se vundaag noch mit mehre teihndusend Footballfans op't Hilligengeistfeld, de dat EM-Speel Düütschland gegen Däänmark sehn wüllt. Un dat is jümmer noch nich allens: Dor steiht ja ok noch de Halvmarathon in Hamborg an. Dor maakt ok poor dusend Lüüd aktiv mit. Un denn löppt ok noch de Rugby-Em in de Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.06.2024 | 09:30 Uhr

