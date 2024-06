Stand: 28.06.2024 09:30 Uhr Kinnerkrankenhuus bruukt Geld

Dat Hamborger Kinnerkrankenhuus Wilhelmstift leggt mit en Spennenakschoon los – de gröttste, de dat siet Johren geven hett. So as NDR 90,3 un dat Hamborg Journal to weten kregen hebbt, geiht dat üm twee Millionen Euro, de dat Wilhelmstift tohoopsammeln will. De Achtergrund is en lege weertschopliche Laag, in de de Klinik steken deit. Dat is so as bi de mehrsten Kinnerkrankenhüüs in Düütschland. Wenn se dat Geld nich tohoopkriegen doot, denn kunn dat ween un dat Wilhelmstift mutt an anner Steed sporen un Saken wegstrieken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch