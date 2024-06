Stand: 28.06.2024 09:30 Uhr Unwedderbilanz

De Insatzlüüd hebbt swoor wat to doon hatt: Wegen dat Unwedder, wat över Hamborg henwegtrocken is, dor müss de Füerwehr güstern af namiddags mehr as sövenhunnert Mal rut. Besünners dull wat an Regen rünnerkamen is in’n Oosten vun uns Stadt. Man ok an’n Möhlenkamp in Winterhuud stünnen de Lüüd bet na de Knee hen in’t Water. Un in Barmbeek-Süüd is dat Dack vun en Mehrparteienhuus to’n Deel afdeckt worrn. In Sleswig-Holsteen is en Minsch dör en Blitzslag to Schaden kamen.

