Stand: 28.06.2024 09:30 Uhr Fernsehduell in’e USA: Biden vs. Trump

Bi de Demokraten in’e USA warrt de Luun totiets woll nich de beste ween, denn verleden Nacht uns Tiet geev dat in’t Fernsehen dat eerste Op’nannerdrapen vun de beiden Präsidentschopskannidaten. Un so as vele Kommentatoren dat seggen doot, hett Joe Biden, de totiets ja Präsident is, dor nich so goot bi utsehn. Sien Vörgänger un Wedderpart Donald Trump hett sien Optritt dorför bruukt hatt, üm sien Kontrahenten Biden vörtosmieten, dat de de USA to Schannen richten dee. Un Trump sä ok al, dat he dat, wat bi de Wahl in’n Novembermaand bi rutsueren dee, nich ahn Wenn un Aver gellen laten wull.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch