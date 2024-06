Stand: 28.06.2024 09:30 Uhr Eerste Etapp för Kommischoons-Böverste

Dat is en wichtige Etapp dorhen op ehren Weg, nochmal wählt to warrn: De Böverste vun’e EU-Kommischoon, Ursula von der Leyen, is vun de Böversten vun de sövenuntwintig Liddmatenlänner nu offizjell för en twete Amtstiet opstellt worrn. Man nu bruukt se noch de afslute Mehrheit in dat Europaparlament. Un wat de CDU-Politikersch de kriegen deit, dat is noch nich ganz rut.

