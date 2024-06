Stand: 28.06.2024 09:30 Uhr Lidl-Rederee will grötter warrn

Lidl hett en Rederee, de in Hamborg tohuus is un de will nu grötter warrn. De Rederee hett den Naam „Tailwind Shipping“. De Discounter hett düsse in de Tiet op’e Been stellt hatt, wo dat den ganzen Corona-Slamassel geven hett. Een Grund weer, dat Lidl so op düssen Weg denn ok den Import vun Saken ut Asien sülvst in’e Hand nehmen wull. In’e Twüschentiet höört de Linjen-Rederee to de veertig gröttsten op’e ganzen Welt.

